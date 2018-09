POL-HA: Neuwertiger VW T6 California von Straßenrand gestohlen

Hagen (ots) - In der Nacht vom 10.09.2018 auf den 11.09.2018 entwendeten unbekannte Täter einen weißen VW T6 California, der auf der Scharnhorststraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Besitzer fand am Dienstagmorgen nur noch ein Microfasertuch vor, das den Tätern aus dem Innenraum gefallen war. Der Geschädigte hatte den Wagen, der einen Wert von 55.000 Euro hat, erst Anfang 2018 als Neuwagen gekauft und stellt ihn regelmäßig in der Nähe seines Hauses am Straßenrand ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter 986-2066 bei der Polizei melden.

