POL-HA: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Hagen (ots) - Am Donnerstag verließ eine 78-jährige Frau um 10.30 Uhr ihr Haus in der Ruhrstraße, um Blumen zu gießen. Ein unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und betrat das Haus durch die offen stehende Eingangstür. Er entwendete das Portmonee der 78-Jährigen und rannte in Richtung Funckepark davon. Die Frau kann den Dieb wie folgt beschreiben: Der "junge" Mann ist ca. 170 cm groß und schlank. Er hat schwarze, kurze, nach hinten gekämmte Haare. Zur Tatzeit trug der Dieb weiße Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell