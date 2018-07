POL-HA: Zeuge verfolgt Ladendieb

Hagen (ots) - Am Donnerstag beobachtete ein 23-jähriger Zeuge um 11.05 Uhr einen Mann, der mit drei Strandtaschen ein Warenhaus auf der Elberfelder Straße verließ. Hierbei schlug die akustische Alarmanlage an. Der Zeuge verfolgte den Mann. Er konnte ihn nach kurzer Zeit einholen und festhalten. Der Ladendieb begleitete den Zeugen bereitwillig zurück in das Warenhaus. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der 29-jährige Ladendieb vier elektrische Küchengeräte und drei Strandtaschen im Gesamtwert von 180 Euro entwendet. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell