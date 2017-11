POL-HA: Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Hagen (ots) - Am Donnerstag verließ ein 31-jähriger Hagener gegen 12.45 Uhr seine Wohnung in der Oeger Straße. Bei seiner Rückkehr gegen 22.40 Uhr stellte er fest, dass die Terrassentür eingeschlagen war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich während der Abwesenheit des 31-Jährigen auf diesem Wege Zugang in die Wohnung verschafft und einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe vom Wohnzimmertisch mitgehen lassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

