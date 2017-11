POL-HA: Fahrzeug am Kuhlerkamp aufgebrochen

Hagen (ots) - Einen erheblichen Schaden richteten Diebe beim gezielten Aufbruch eines BMWs am Kuhlerkamp an. Der Benutzer des schwarzen Kombi-Modells hatte den Firmenwagen am Donnerstag in der Dorotheenstraße abgestellt und zuletzt gegen 22.45 Uhr unbeschädigt gesehen, als er mit seinem Hund eine abendliche Runde drehte. Am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr musste er dann feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum das werksseitig verbaute Navigationssystem entwendet hatten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

