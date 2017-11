POL-HA: Einbruch in Schule

Hagen (ots) - Am Donnerstag nutzten Unbekannte einen Elternabend aus, um in eine Schule an der Schillerstraße zu gelangen. Gegen 18.15 Uhr hatte eine Lehrerin für die Sprechstunde den geladenen Personenkreis hereingelassen und in den Klassenraum geführt. Nach und nach gingen einzelne Personen wieder heraus und hinter ihnen schloss sich die Eingangstür. Offensichtlich nutzten bislang unbekannte Personen die günstige Gelegenheit und es gelang ihnen, hereinzukommen, bevor die Tür verriegelte. Als die Lehrerin gegen 19.00 Uhr eine Abschlussrunde durch das Schulgebäude machte, bemerkte sie zwei eingetretene Türen, die zu Büroräumen führten. Die Schränke waren durchwühlt, Angaben zu entwendeten Gegenständen konnten jedoch nicht erlangt werden. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise bitte an die 986 2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell