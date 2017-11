POL-HA: Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Hagen (ots) - Bei einem leichten Auffahrunfall in der Herdecker Straße stellten Polizeibeamte am Sonntagabend Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers fest und es wurde für den Fiat-Fahrer teuer. Gegen 19.30 Uhr war der 46 Jahre alte Mann an der Baustellenampel in Fahrtrichtung Hagen auf einen bereits stehenden Volkswagen einer 24-jährigen Frau aufgefahren. Der Sachschaden war nicht übermäßig hoch, allerdings zeigte ein Atemtest bei dem Fiat-Fahrer einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der Mann musste mit zur Blutprobe und ist nun seinen Führerschein los. Die Unfallsachbearbeitung hat den Fall übernommen.

