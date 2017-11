POL-HA: Ladendieb bei erneuter Tat erwischt

Hagen (ots) - Beim zweiten Mal ging es schief. Bereits am Freitag hatte ein junger Mann in einem Geschäft an der Elberfelder Straße eine Jacke vom Ständer genommen, hatte sie anprobiert und war damit abgehauen, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet, konnte aber nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Am Samstag in der Mittagszeit sah der Detektiv den Täter erneut in dem Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt hatte er erneut eine Jacke angezogen und zuvor die Diebstahlssicherung entfernt. Bevor er nun abhauen konnte, hielt ihn der Zeuge fest und nahm ihn mit ins Büro. Bei den alarmierten Polizeibeamten war der 25-Jährige kein Unbekannter. Gegen ihn wird nun erneut wegen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell