Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerkerinnen entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 6. August, ist eine 93-jährige Frau im Bereich Kammerhof in Mönchengladbach Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Unbekannte Täterinnen erbeuteten dabei hochwertigen Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Seniorin gegen 16 Uhr nach Hause, als sie an ihrer Haustür von zwei unbekannten Frauen angesprochen wurde. Diese gaben an, aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die 93-Jährige den Diebstahl ihres Schmucks.

Die erste Frau soll etwa 20 Jahre alt sein. Sie hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Die zweite Frau soll etwa 30 Jahre alt sein und ebenfalls dunkle Haare haben. Sie trug helle Kleidung.

Zeugen, die die beschriebenen Frauen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Lassen Sie Fremde nur in Ihre Wohnung, wenn deren Berechtigung zweifelsfrei feststeht. Im Zweifel sollten Sie die Tür geschlossen halten und die Angaben der Personen über die angeblich zuständige Firma oder Behörde telefonisch überprüfen.

Trickdiebe nutzen häufig erfundene Notlagen oder Vorwände, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen und gezielt nach Wertsachen zu suchen.

Holen Sie sich Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Im Notfall wählen Sie bitte die 110.(ap)

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