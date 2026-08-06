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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | Autos in Uedding und Schrievers in Brand

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 4. August, sowie am Mittwoch, 5. August, haben in Uedding und Schrievers zwei Autos gebrannt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sich zu melden.

Der erste Brand ereignete sich am vergangenen Dienstag gegen 2.20 Uhr auf dem Hoerkensweg. Dort stand eine Mercedes E-Klasse vor dem Wohnhaus des Halters in Vollbrand. Auch ein in der Nähe geparkter Anhänger wurde durch das Feuer beschädigt.

Zu einem weiteren Brand kam es am vergangenen Mittwoch gegen 1.20 Uhr auf der Watelerstraße. Dort brannte der Motorraum eines geparkten Skoda Fabia.

In beiden Fällen schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung nicht aus. Daher bittet sie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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