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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall an AfD-Stand

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Samstag, 25. Juli, soll es an einem Informationsstand der Partei "Alternative für Deutschland (AfD)" auf dem Sonnenhausplatz zu einem oder mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen sein.

Zeugenaussagen zufolge hätten sich gegen 13 Uhr mehrere Tatverdächtige dem Stand genähert. Dort seien sie mit Parteimitgliedern der AfD aneinandergeraten, woraufhin es zu einem Handgemenge gekommen sei und einer der Tatverdächtigen ein Geruchsspray in der Luft versprüht habe. Nachdem die Gruppe geflüchtet sei, habe sich die Auseinandersetzung in den Hans-Jonas-Park verlegt, wo ein Tatverdächtiger Reizgas versprüht habe. Ein 45-Jähriger wurde dadurch leicht verletzt. Schließlich seien die Unbekannten zu Fuß in Richtung Stepgesstraße geflüchtet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Gruppe von fünf männlichen Personen. Sie alle seien circa 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Der Tatverdächtige, der das Reizgas versprühte, habe zusätzlich eine Brille getragen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun werden des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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