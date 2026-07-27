Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | Unfall auf Hochneukircher Weg am 19. Juli

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich bereits am Sonntag, 19. Juli, auf dem Hochneukircher Weg ereignet hat.

Eine 32-jährige Autofahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 16 Uhr auf der Landstraße in Richtung Wickrathberg unterwegs, als sie von der Straße abkam. Ihr Wagen befand sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Straßengraben, außerdem lagen Fahrzeugteile über die gesamte Straße verteilt. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war.

Laut Zeugenaussage seien zwei Fahrradfahrer vor Ort gewesen und hätten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr Erste Hilfe geleistet. Die Polizei sucht nun diese beiden Radfahrer sowie weitere Zeugen, und bittet darum, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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