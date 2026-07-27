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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub am Platz der Republik: 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 29-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er am Samstag, 25. Juli, am Platz der Republik einen schweren Raub begannen hat.

Der 29-Jährige sprach zunächst eine 20-jährige Frau in der Nähe eines Geldautomaten an, ob er mit ihrem Mobiltelefon einen Anruf tätigen dürfe. Die Frau willigte ein und ließ sich die Nummer diktieren. Kurz darauf entriss der Mann der 20-Jährigen ihr Portemonnaie und flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort.

Auf der Flucht versuchte der 29-Jährige, einem 12-jährigen einen E-Scooter abzunehmen, um mit diesem seine Flucht fortzusetzen. Mehrere Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und stellten den 29-Jährigen, bis die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei eintrafen.

Die Beamten nahmen den Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ermittler führten ihn nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Mönchengladbach vor. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft für den 29-Jährigen an. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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