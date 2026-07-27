Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jähriger

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 49-jährigen Frau zurück, die seit Donnerstag, 23. Juli, vermisst wurde. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6320436

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung. (km)

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