POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jähriger
Mönchengladbach (ots)
Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 49-jährigen Frau zurück, die seit Donnerstag, 23. Juli, vermisst wurde. Die Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6320436
Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung. (km)
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