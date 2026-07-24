PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Dahlener Straße: 23-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, ist es gegen 12 Uhr auf der Dahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde.

Nach Angaben des 65-jährigen Autofahrers befuhr dieser die Dahlener Straße in Richtung Katharinenstraße. Als er nach rechts auf die Katharinenstraße abbiegen wollte, habe ihn der Mopedfahrer von der rechten Fahrbahnspur überholt, um geradeaus weiterzufahren. Es kam zum Zusammenstoß und der Mopedfahrer stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 02:37

    POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jährigen

    Mönchengladbach (ots) - Seit Donnerstag, den 23.07.2026 wird eine 49-jährige Frau aus Mönchengladbach-Mülfort vermisst. Die Vermisste verließ gegen 15 Uhr ihre Wohnanschrift auf der Mülgaustraße in bislang unbekannte Richtung. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, u.a. durch Hinzuziehung eines Mantrailers, führten nicht zur Auffindung der Person. Möglicherweise könnte sie sich in Düsseldorf aufhalten. Die ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:27

    POL-MG: Kettentrick | 55-Jährige in Hardterbroich-Pesch ausgeraubt

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Dienstag, 21. Juli, ist es auf der Volksgartenstraße zu einem Raub gekommen, bei dem die unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge den sogenannten Kettentrick angewandt haben. Eine 55-jährige Frau war laut eigener Aussage gegen 12 Uhr zu Fuß auf der Volksgartenstraße unterwegs, als neben ihr ein weißes Auto gehalten habe, in dem ein Mann sowie zwei Frauen saßen. Die beiden ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:33

    POL-MG: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter | 13-Jähriger leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 21 Uhr kam es auf dem Niersdamm in Bettrath-Hoven zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Pedelecfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters. Nach Angaben des 13-Jährigen sei er an der Niers entlanggefahren, als ein E-Scooter-Fahrer sein Pedelec von hinten touchierte und er stürzte. Trotz des Sturzes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren