Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Dahlener Straße: 23-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, ist es gegen 12 Uhr auf der Dahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt wurde.

Nach Angaben des 65-jährigen Autofahrers befuhr dieser die Dahlener Straße in Richtung Katharinenstraße. Als er nach rechts auf die Katharinenstraße abbiegen wollte, habe ihn der Mopedfahrer von der rechten Fahrbahnspur überholt, um geradeaus weiterzufahren. Es kam zum Zusammenstoß und der Mopedfahrer stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

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