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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Seit Donnerstag, den 23.07.2026 wird eine 49-jährige Frau aus Mönchengladbach-Mülfort vermisst. Die Vermisste verließ gegen 15 Uhr ihre Wohnanschrift auf der Mülgaustraße in bislang unbekannte Richtung. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, u.a. durch Hinzuziehung eines Mantrailers, führten nicht zur Auffindung der Person. Möglicherweise könnte sie sich in Düsseldorf aufhalten.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, kräftig, schwarzes Haar. Vermutlich ist sie mit einer gestreiften Bluse, einer weiten Hose in Rosa und dunklen Schuhen bekleidet.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/210886

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 49-Jährigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161/290 zu melden. (BJ)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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