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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kettentrick | 55-Jährige in Hardterbroich-Pesch ausgeraubt

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag, 21. Juli, ist es auf der Volksgartenstraße zu einem Raub gekommen, bei dem die unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge den sogenannten Kettentrick angewandt haben.

Eine 55-jährige Frau war laut eigener Aussage gegen 12 Uhr zu Fuß auf der Volksgartenstraße unterwegs, als neben ihr ein weißes Auto gehalten habe, in dem ein Mann sowie zwei Frauen saßen. Die beiden Frauen seien daraufhin ausgestiegen und hätten die 55-Jährige in ein Gespräch verwickelt, sie umarmt und an der Hand festgehalten. Schließlich hätten die beiden Unbekannten ihr ihren Schmuck vom Handgelenk sowie vom Hals gerissen, seien wieder in das Auto gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau wurde durch den Überfall leicht verletzt.

Die 55-Jährige beschrieb die beiden Frauen wie folgt: Sie seien vermutlich osteuropäischer Herkunft, hätten lange Röcke sowie bunte Kunstblumen in ihren Haaren getragen. Der männliche Tatverdächtige habe durchweg in dem Auto gesessen, weswegen sie ihn nicht näher beschreiben könne.

In dieser Woche kam es bereits zu einem ganz ähnlichen Raubüberfall: Am Montag, 20. Juli, gegen 10 Uhr wurde eine 93-jährige Frau auf der Hohe Straße in Rheindahlen-Mitte von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt und schließlich um ihre hochwertige Goldkette gebracht. Die Tatverdächtige flüchtete gemeinsam mit einem männlichen Tatverdächtigen in einem blauen Auto.

Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend dazu, sich nicht von Fremden in Gespräche verwickeln zu lassen und vorsorglich immer Abstand zu fremden Fahrzeugen und fremden Personen zu halten. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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