Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter | 13-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 16. Juli, gegen 21 Uhr kam es auf dem Niersdamm in Bettrath-Hoven zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Pedelecfahrer und dem Fahrer eines E-Scooters.

Nach Angaben des 13-Jährigen sei er an der Niers entlanggefahren, als ein E-Scooter-Fahrer sein Pedelec von hinten touchierte und er stürzte. Trotz des Sturzes setzte der E-Scooter-Fahrer seine Fahrt fort.

Der Jugendliche beschreibt den Mann zwischen 15 und 20 Jahre alt und mit schwarzen Haaren. Der 13-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, die er noch am selben Tag in einem Krankenhaus ambulant behandeln ließ.

Zeugen des Unfalls sowie der beteiligte E-Scooter-Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (kb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell