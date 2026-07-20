Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche | 7-Jähriger auf Schulweg angefahren

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 17. Juli, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Stapper Weg gekommen, bei der ein 7-Jähriger leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge gegen 8 Uhr in Begleitung eines Freundes auf dem Stapper Weg in Richtung Berliner Straße mit Tretrollern auf dem Weg zur Schule. Als sie gerade dabei gewesen seien, die Fußgängerampel in Höhe der Kreuzung Oberheydener Straße bei grün zu überqueren, habe sich ihnen ein schwarzes Auto genähert und sei mit dem 7-Jährigen kollidiert. Daraufhin habe der Fahrer des Autos nur kurz angehalten, bevor er sich schließlich von der Unfallstelle entfernt habe, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet sie, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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