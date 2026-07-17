PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-jähriger E-Scooterfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Speicker Straße am Geropark ist es am heutigen Freitag, 17. Juli, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Ein 14-jähriger E-Scooterfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Autofahrer war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr von der Fliethstraße kommend auf der Speicker Straße unterwegs. Als er in Höhe der Einmündung zur Hittastraße laut Zeugenaussage bei grüner Ampel weiter geradeaus gefahren sei, habe sich von der Speicker Straße aus Richtung Luisenstraße kommend ein E-Scooterfahrer genähert. Dieser sei daraufhin mit dem Auto des 55-Jährigen kollidiert.

Der 14-jährige E-Scooterfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 12:50

    POL-MG: Nachtragsmeldung zur Ermittlungskommission Awari: Vier Tatverdächtige in U-Haft

    Viersen / Mönchengladbach / Krefeld / Heinsberg / Niederlande (ots) - Am Mittwoch, 15. Juli, berichteten die Staatsanwaltschaft Krefeld und die Polizei Mönchengladbach gemeinsam mit Europol über zahlreiche Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungskommission Awari, die im Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt wird. Zur Pressemeldung: ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 10:00

    POL-MG: Einsatztraining der Polizei Mönchengladbach im Gymnasium Gartenstraße

    Mönchengladbach (ots) - In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in den Sommerferien vom 21. Juli bis 4. August im Gymnasium an der Gartenstraße. Der Trainingsort wurde gewählt, um dort unter realen örtlichen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 13:55

    POL-MG: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Südstraße in Dahl ist es am gestrigen Dienstag, 14. Juli, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 19-jährige Autofahrerin war eigenen Angaben zufolge gegen 20 Uhr auf der Südstraße in Richtung Webschulstraße unterwegs, als sie beabsichtigte, auf dem Grundstück eines dortigen Parkhauses zu drehen und auf die andere Straßenseite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren