Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-jähriger E-Scooterfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Speicker Straße am Geropark ist es am heutigen Freitag, 17. Juli, zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Ein 14-jähriger E-Scooterfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Autofahrer war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr von der Fliethstraße kommend auf der Speicker Straße unterwegs. Als er in Höhe der Einmündung zur Hittastraße laut Zeugenaussage bei grüner Ampel weiter geradeaus gefahren sei, habe sich von der Speicker Straße aus Richtung Luisenstraße kommend ein E-Scooterfahrer genähert. Dieser sei daraufhin mit dem Auto des 55-Jährigen kollidiert.

Der 14-jährige E-Scooterfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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