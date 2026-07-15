PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld, Polizei Mönchengladbach & Europol: Internationaler Einsatz gegen mutmaßliche Betreiber von Amphetaminlaboren

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld, Polizei Mönchengladbach & Europol: Internationaler Einsatz gegen mutmaßliche Betreiber von Amphetaminlaboren
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Mönchengladbach / Viersen / Krefeld / Heinsberg / Niederlande (ots)

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach gegen eine mutmaßlich international agierende Tätergruppierung haben Einsatzkräfte der Polizei NRW sowie niederländische Beamte amMittwoch, 15. Juli, in den frühen Morgenstunden insgesamt zehn Objekte in Deutschland sowie drei weitere in den Niederlanden durchsucht und mehrere Personen festgenommen.

Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen der bei der Polizei Mönchengladbach geführten Ermittlungskommission "Awari" in enger Zusammenarbeit mit Europol sowie dem Landeskriminalamt und der Gemeinsamen Grundstoffüberwachungsstelle beim Bundeskriminalamt.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich derzeit gegen neun deutsche und niederländische Personen. Ihnen wird vorgeworfen, in verschiedenen Tatzeiträumen seit 2025 Grundstoffe für die illegale Herstellung von Amphetamin im Tonnenbereich beschafft und mehrere Amphetaminlabore betrieben zu haben. Bei ihren Durchsuchungen stellte die Kriminalpolizei zahlreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Neben den Wohnanschriften der Verdächtigen durchsuchten sie vor allem mögliche Produktionsstätten, darunter zwei Lagerhallen in den Ortschaften Kaldenkirchen und Niederkrüchten (Kreis Viersen). Hierbei unterstützten neben Einsatzkräften von Europol und der hiesigen Feuerwehr auch ein Team des des Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Instituts des LKA. Die Ermittlungen dauern an. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:58

    POL-MG: Widerstand | Randalierer bespuckt Polizeibeamte

    Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Freitag, 10. Juli, ist es an der Schleestraße in Odenkirchen-Mitte zu einem Einsatz gekommen, bei dem ein 56-jähriger Mann gegen mehrere Polizeibeamte Widerstand leistete und sie bespuckte. Zeugen hatten gegen 23 Uhr über die 110 gemeldet, dass ein Mann im Bereich der Schleestraße randaliere und unter anderem gegen dort geparkte Autos schlage. Vor Ort zeigte sich der sichtlich ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 10:05

    POL-MG: Exhibitionist an Bushaltestelle Asternweg

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 8. Juli, hat ein bisher unbekannter Mann exhibitionistische Handlungen an der Straße Am Alten Friedhof, Ecke Asternweg in Giesenkirchen-Mitte durchgeführt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Gegen 13 Uhr befand sich ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann an der Bushaltestelle Asternweg und entblößte in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren