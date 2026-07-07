Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 20-Jähriger verletzt zwei Polizeibeamte

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen, 6. Juli, gegen 4.15 Uhr fuhr ein Streifenteam zu einem Einsatz auf der Ruhrfelder Straße. Während sich die Beamten zur Sachverhaltsaufnahme in einer dortigen Wohnung befanden, versuchte ein 20-Jähriger mehrfach erfolglos, die Einsatzkräfte zu schlagen.

Als die Beamten den Mann zu Boden brachten, trat er um sich und traf dabei einen 24-jährigen Polizisten sowie eine 29-jährige Polizistin. Beide wurden leicht verletzt. Der 24-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen dem Dienst fernbleiben.

Weitere eintreffende Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zum Polizeipräsidium Mönchengladbach. (at)

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