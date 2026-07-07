Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer verursacht Sturz einer Fußgängerin und flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmittag kam es an der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 83-jährige Fußgängerin zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Gehweg der Hindenburgstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein bislang unbekannter Radfahrer näherte sich von hinten und stieß mit seinem Fahrrad gegen die Seniorin. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Mehrere bislang unbekannte Passanten kümmerten sich nach dem Sturz um die Verletzte. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der flüchtige Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenfahrrad.

Die Polizei Mönchengladbach bittet insbesondere die Passanten, die der Verletzten nach dem Unfall geholfen haben, sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Radfahrers machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(ap)

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