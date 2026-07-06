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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 13-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 3. Juli, ist es gegen 7.45 Uhr auf der Kreuzung Egerstraße/ Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 13-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr die Berliner Straße. Als sie nach links in die Egerstraße einbog, übersah sie den 13-Jährigen, der die Straße über die grün zeigende Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Junge stürzte.

Ein Rettungswagenteam brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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