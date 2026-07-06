POL-MG: Verkehrsunfall: 13-Jähriger leicht verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Freitag, 3. Juli, ist es gegen 7.45 Uhr auf der Kreuzung Egerstraße/ Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 13-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.
Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr die Berliner Straße. Als sie nach links in die Egerstraße einbog, übersah sie den 13-Jährigen, der die Straße über die grün zeigende Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Junge stürzte.
Ein Rettungswagenteam brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. (cr)
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