Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 13-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 3. Juli, ist es gegen 7.45 Uhr auf der Kreuzung Egerstraße/ Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 13-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr die Berliner Straße. Als sie nach links in die Egerstraße einbog, übersah sie den 13-Jährigen, der die Straße über die grün zeigende Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Junge stürzte.

Ein Rettungswagenteam brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. (cr)

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