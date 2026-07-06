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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Explosion an der Goethestraße: Vier Autos beschädigt - Staatsschutz ermittelt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 3. Juli, ist es gegen 23.30 Uhr an der Goethestraße zu einer Explosion gekommen, bei der vier Autos und ein Pflanzengefäß beschädigt wurden.

Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten fanden sie ein stark beschädigtes Pflanzengefäß vor, das aus Europaletten und weiteren Holzbrettern bestand. Offensichtlich wurde an dem Gefäß eine Detonation ausgelöst, so dass dieses in mehrere Teile zersprang. Absplitterungen sowie unterschiedlich große Holzteile und Blumenerde lagen auf der Goethestraße verteilt. Aufgrund der Explosion wurden außerdem vier parkende Autos beschädigt.

Der zerstörte Blumenkübel ist Teil des Projektes "Amaliengarten", eine Erinnerung an die Jüdin Amalie Jung, die einige Jahre an der Goethestraße gewohnt hat.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf mögliche Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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