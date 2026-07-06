Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neunjähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 3. Juli, ist es gegen 14.20 Uhr auf der Duvenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei verletzte sich ein neunjähriger Junge leicht.

Eine 37-jährige Autofahrerin befuhr die Duvenstraße in Richtung Karlstraße. Vor ihr fuhr ein 55-Jähriger mit zwei Kindern in seinem Auto. Als der 55-Jährige aufgrund eines beginnenden Staus abbremste, kollidierte die 37-Jährige mit dem vorausfahrenden Auto.

Der neunjährige Mitfahrer im Auto des 55-Jährigen verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (at)

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