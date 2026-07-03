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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist an der Bökelstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli, um kurz vor 14 Uhr hat ein Zeuge die Polizei wegen eines Exhibitionisten gerufen. Der unbekannte Mann befand sich auf einer Treppe einer Grünfläche an der Kreuzung Bökelstraße / In de Kull und manipuliere an seinem Geschlechtsteil.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, lichtes blondes Haar. Er trug ein schwarzes Poloshirt und eine schwarze Jogginghose.

Die Einsatzkräfte fahndeten in der Nähe des Tatortes nach dem Mann, konnten ihn aber nicht mehr ausfindig machen.

Die Polizei fragt daher: Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat ihn in der Nähe der Bökelstraße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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