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POL-MG: "Ab den Urlaub? ... aber sicher!": Sicherheitsaktion zum Ferienreiseverkehr für Wohnmobile und Wohnwagen

Mönchengladbach (ots)

Fast 44,7 Millionen Gästeübernachtungen auf Campingplätzen wurden 2025 gezählt - 4,2 Prozent mehr als 2024 und so viele wie noch nie. Die Zahlen des statistischen Bundeamtes zeigen: Der seit Jahren anhaltende Camping-Trend in Deutschland hat einen neuen Höhepunkt erreicht.

Deshalb wiederholt die Polizei Mönchengladbach in Kooperation mit TÜV Rheinland für Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzer die Aktion "Ab in den Urlaub? ... aber sicher!".

Am Samstag, 27. Juni, können sich Interessierte von 11 bis 15 Uhr, auf dem Messeparkplatz am Nordpark, Gladbacher Str. 511, 41179 Mönchengladbach umfangreich informieren, wie sie mit ihrem Fahrzeug sicher unterwegs sind. Unterstützt wird die Polizei Mönchengladbach bei der Aktion von TÜV Rheinland und Schnitzler Fahrzeugbau.

Was wird angeboten? Wohnwagen oder Wohnmobile werden - am besten vollbeladen - kostenfrei auf der Radlastwaage gewogen. Bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht darf man das Gefährt mit dem normalen Führerschein der Klasse B steuern. Ist es schwerer, benötigt die Fahrerin oder der Fahrer einen speziellen Führerschein. Außerdem gibt es eine maximal zulässige Zuladung für Wohnmobile und Wohnwagen. Wird diese überschritten, kann es teuer werden und einen Punkt in Flensburg geben.

Die Experten des Verkehrsdienstes der Polizei beraten außerdem, wie sich die Ladung sichern lässt und sich Ladelücken vermeiden lassen. Zur Ladung gehört oft eine Gasflasche. Auch zu ihrem Transport gibt es Tipps.

Nicht zuletzt können sich Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzerinnen bzw. -besitzer von Mitarbeitern des TÜV Rheinland zum technischen Zustand ihres Fahrzeugs beraten lassen. Die Firma Schnitzler berät Sie bei allen Fragen zum Thema Auflaufbremse, Bremsanlage allgemein und Wartung.

Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention der Polizei Mönchengladbach halten eine Demonstration zum Thema "Toter Winkel" und Abbiegen bereit. Zusätzlich klären sie zu dem Themen Bremsweg, Übermüdung, Ablenkung und Verbandskasten auf.

Ausschließliches Ziel der Aktion ist die Prävention. Wer zum Beispiel mit einem überladenen Fahrzeug kommt, muss nicht befürchten, dass er mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Hause fährt.

Die Polizei Mönchengladbach möchten mit dieser Aktion dazu beitragen, dass alle sicher im Urlaub und wieder zu Hause ankommen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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