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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall im Gegenverkehr | 20-Jähriger durch Splitter verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 7. Juni, kam es auf der Limitenstraße in Mönchengladbach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall geschah gegen 23.45 Uhr. Der Mann war mit seinem Auto auf der Limitenstraße in Richtung Gracht unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Unbekannter die Limitenstraße in Richtung Moses-Stern-Straße auf der Gegenfahrbahn. Als die Fahrzeuge sich auf einer Höhe befanden, berührten sich die Außenspiegel der Autos. Der Spiegel des 20-Jährigen wurde dabei vollständig zerstört. Das Fahrerfenster war bei dem Unfall geöffnet, sodass Splitter in den Innenraum des Fahrzeuges geschleudert wurden. Der 20-Jährige wurde durch diese leicht verletzt. Der Fahrer des anderen beteiligten Wagens entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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