POL-MG: Einladung zum Pressegespräch - Kriminalitätsentwicklung 2025 in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Mit Blick auf die Kriminalitätsentwicklung im vergangenen Jahr lädt die Polizei Mönchengladbach interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter für Dienstag, 3. März 2025, 11 Uhr, zu einem Pressegespräch ein.

Offiziell vorgestellt wird bei diesem Termin die Kriminalstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Mönchengladbach.

Ihre Gesprächspartner sind der stellvertretende Behördenleiter sowie Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Guido Henn, und der Leiter der Kriminalinspektion 1, Kriminaloberrat Boris Vieten.

Das Pressegespräch findet im Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach, im Presseraum der Dienststelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die teilnehmen möchten, bitten wir vorab bis spätestens Montag, 2. März 2025, 12 Uhr, um Anmeldung bei der Pressestelle der Polizei Mönchengladbach.

Entweder per E-Mail an: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de oder unter der Presse-Hotline-Rufnummer 02161-2910222.

Die Teilnehmenden melden sich bitte unmittelbar vor dem Pressegespräch beim Empfang im Eingangsbereich des Polizeipräsidiums. Sie werden dort abgeholt. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

