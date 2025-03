Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 93-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat sich am Dienstag, 11. März, als Wasserwerker ausgegeben und eine 93-jährige Frau aus Rheydt bestohlen.

Nach Angaben der Seniorin hatte es gegen 12.15 Uhr an der Haustür geklingelt. Als sie die Tür öffnete, stand ein Mann vor ihr, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Angeblich sei es bei Bauarbeiten auf der Straße zu Beschädigungen von Wasserleitungen gekommen und nun müsse er den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen.

Die 93-Jährige gewährte dem Mann Einlass und gemeinsam gingen sie ins Badezimmer. Dort erhielt sie die Anweisung das Wasser in der Dusche anzustellen und die Duschbrause festzuhalten. Der Mann schloss die Badezimmertür von innen und drehte den Wasserhahn am Waschbecken auf. Nach kurzer Zeit verließ er das Badezimmer und die Wohnung mit den Worten, er würde gleich zurückkommen. Dies war nicht der Fall. Stattdessen stellte die Seniorin, als sie das Badezimmer verließ fest, dass die Schubladen und Schränke in ihrem Schlafzimmer offensichtlich geöffnet und durchwühlt wurden. Es fehlte diverser Goldschmuck.

Den angeblichen Wasserwerker beschreibt die 93-Jährige wie folgt: Etwa 35 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Alltagskleidung, hatte dunkle Haare sowie einen dunklen, längeren Bart. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise zur Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell