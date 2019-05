Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dahler Kirchweg - Einbruch in Büro des Hephata Garten-Shops

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass ein Unbekannter am Wochenende in ein Büro des Hephata Garten-Shops eingedrungen war.

Hierzu hatte er eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen und konnte durch das entstandene Loch hineinklettern.

Das Büro wurde gründlich durchsucht. Da die Kassen aber geleert waren, verließ der Einbrecher den Tatort unverrichteter Dinge und machte augenscheinlich keine Beute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

