POL-MG: Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Einbrecher, in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis an der Brunnenstraße zu gelangen. Hierzu warfen sie zwischen 18.15 Uhr und 7.15 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Aufgrund der guten Sicherung des Fensters durch zusätzliche Schlösser konnten sie es aber dennoch nicht öffnen. Die Einbrecher flüchteten, ohne in die Räume gelangen zu können.

Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie es Einbrechern schwer. Tipps und Informationen zu den Möglichkeiten, Ihr Heim zu schützen, erhalten Sie kostenlos von den Kollegen der Kriminalprävention der Polizei Mönchengladbach. (cw)

