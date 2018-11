POL-MG: Diebe entwenden Kupferzierbrunnen

Zierbrunnen aus Kupfer Bild-Infos Download

Mönchengladbach (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag, den 08.11.2018 auf Freitag, den 09.11.2018 haben Diebe aus einem Vorgarten an der Beltinghovener Straße einen bepflanzten Zierbrunnen aus Kuper entwendet. Eine Hausbewohnerin hörte gegen 02.30 Uhr Geräusche aus dem Vorgarten, konnte jedoch bei einer Nachschau aufgrund von Dunkelheit nichts feststellen. Am nächsten Morgen stellte sie den Diebstahl fest. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des abgebildeten Kupferzierbrunnens machen. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161 290. (ha)

