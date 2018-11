POL-MG: LKW- Kontrollen auf der Liverpooler Allee

Kontrollstelle Liverpooler Allee Bild-Infos Download

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch (14.11.2018) führte der Verkehrsdienst Mönchengladbach in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr in Zusammenarbeit mit der MAGS Verkehrskontrollen auf der Liverpooler Allee in Mönchengladbach durch. Hierbei wurden insgesamt 32 LKW und Transporter angehalten und überprüft. Ein Transporter fiel durch einen gefälschten TÜV-Stempel in Verbindung mit einer gefälschten TÜV-Plakette auf. Gegen den Halter wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Ein weiterer Transporter fuhr mit entsiegelten Kennzeichen in die Kontrollstelle. Hier wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Weiterhin wurden diverse Verstöße im Bereich Sozialvorschriften, Ladungssicherung und wegen mangelnder Technik festgestellt. Insgesamt wurden 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren eigeleitet und fünf Verwarngelder erhoben. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell