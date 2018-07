POL-MG: Falsche Polizisten bringen 86-Jährige um ihr Erspartes

Mönchengladbach (ots) - In der vergangenen Woche haben Trickbetrüger eine 86-jährige Rentnerin aus Lürrip mit der "Falsche-Polizisten-Masche" um ihr Erspartes gebracht. Die Seniorin wurde bereits am Sonntag, den 01.07.2018 von einem angeblichen Kriminalkommissar, der sich als Herr Bach vorstellte, angerufen. Dieser redete fast zwei Stunden auf die Dame ein und gab vor, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und in deren Notizbuch notiert wäre, dass bei ihr ein Einbruch geplant sei. Der Anrufer meldete sich am Folgetag erneut und gaukelte der verunsicherten Seniorin vor, dass die Einbrecher nun ihre Bankdaten herausgefunden hätten und sie dringend ihr Guthaben vom Konto abheben und sicherheitshalber der Polizei übergeben sollte. Die Dame kam dieser Anweisung nach und deponierte einen fünfstelligen Bargeldbetrag absprachegemäß im Bereich ihrer Haustür. Dort holten die dreisten Betrüger das Bargeld in der Nacht zu Mittwoch ab. Die Täter ließen weiterhin nicht locker und der Anrufer "Herr Bach" kontaktierte die 86-Jährige am Mittwoch erneut. Er brachte die weiterhin gutgläubige und ängstliche Frau dazu, einen weiteren Betrag von ihrem Bankkonto abzuheben und per Eilbrief zu einer Anschrift in Siegen zu senden. Zuletzt meldete sich der falsche Polizist am Donnerstag bei der Dame und erklärte, dass nun bis zum 09.07.2018 abgewartet werden müsste, ob die Einbrecherbande wirklich bei ihr zuschlägt. Mit der Zeit kam der Dame diese ganze Verfahrensweise komisch vor und sie vertraute sich am Wochenende ihrer Tochter an, die sofort die richtige Polizei verständigte. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, bei welcher die Täter gezielt ältere Menschen angehen. Die Polizei würde niemals so vorgehen und per Telefon die Herausgabe von Wertsachen fordern. Wir bitten darum, diese Masche bewusst mit der älteren Generation zu thematisieren, um diese zu sensibilisieren. Im Falle eines solchen Anrufs sollten Betroffene das Gespräch sofort beenden und über den Polizeinotruf 110 die richtige Polizei kontaktieren. (ha)

