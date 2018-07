POL-MG: Raubüberfall beim Autokauf

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Freitag hat sich auf der Carl-Diem-Straße ein bewaffneter Raubüberfall ereignet. Zwei unbekannte Täter hatten zuvor zwei Männer mit einem offenbar fingierten Verkaufsangebot nach Mönchengladbach gelockt. Ein 52-jähriger Mann aus Baden-Württemberg stieß in einem Internetverkaufsportal auf ein Inserat für einen Audi A6. Nachdem er Kontakt zu dem Verkäufer aufgenommen hatte, verabredete man sich für das Kaufgeschäft auf einem Parkplatz an der Carl-Diem-Straße. Der Baden-Württemberger reiste mit seinem 24-jährigen Sohn nach Mönchengladbach, die beiden trafen gegen 00:15 Uhr am Treffpunkt ein. Kurze Zeit später erschienen dort zwei Männer mit dem zum Verkauf angebotenen schwarzen Audi A6. Im Zuge der Verkaufsverhandlungen zog einer der beiden eine Schusswaffe, bedrohte die beiden Kaufinteressenten damit und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 52-Jährige gab das zum Kauf mitgeführte Bargeld, eine fünfstellige Summe, heraus. Die Täter drohten weiterhin mit der Schusswaffe und schlugen mit einem hölzernen Gegenstand auf den 24-jährigen Sohn ein. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der linke Außenspiegel des Pkw Audi beschädigt wurde. Dann ergriffen beide Täter mit dem erbeuteten Bargeld in dem schwarzen A6 in unbekannte Richtung die Flucht. Die Geschädigten begaben sich zu einer Tankstelle und informierten die Polizei. Der 24-Jährige musste aufgrund einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt werden. Einer der Täter war etwa 170 cm groß, etwa 28 Jahre alt, korpulent und trug eine Kappe. Der Zweite war zirka 185 cm groß und von kräftiger Statur. Er trug ebenfalls eine Kappe und war mit einem hellen Trainingsanzug bekleidet. Beide Männer sollen mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Sie entkamen in einem schwarzen Audi A6 mit Mönchengladbacher Kennzeichen, an welchem der Außenspiegel an der Fahrerseite herunter hing. Die Polizei sucht Zeugen, denen der beschriebene Audi mit den beiden Insassen bei der Flucht vom Tatort aufgefallen ist oder die tatrelevante Hinweise unter der Rufnummer 02161 290 geben können. (ha)

