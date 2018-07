POL-MG: Einbruch in Gesamtschule Hardt

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor in die Gesamtschule Hardt am Vossenbäumchen eingebrochen hatten.

Sie waren durch einen Nebeneingang in den Gebäudekomplex eingedrungen und entwendeten neben einem Beamer fünf Monitore, einen Flachbildschirm und Bargeld aus einer Kasse.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über beobachtete verdächtige Personen und Fahrzeuge, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

