POL-MG: "Genau mein Fall!" - Gleich zwei Informationsangebote zum Polizeiberuf

Mönchengladbach (ots) - 1. Im Rahmen der Veranstaltung "Check In Berufswelt" am Montag, den 09. Juli 2018 haben am Polizeiberuf Interessierte von 13.00 bis 17.00 Uhr die Möglichkeit, sich an einem Informationsstand der Polizei im BIZ, Lürriper Str. 65, 41065 Mönchengladbach rund um den Polizeiberuf zu informieren. 2. Am kommenden Mittwoch können sich interessierte junge Frauen und Männer in einer Infoveranstaltung im Polizeipräsidium ebenfalls über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildung und Werdegang bei der Polizei des Landes NRW informieren. Die Informationsveranstaltung am Dienstag, den 11. Juli 2018, findet um 18.00 Uhr im neuen Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen erhalten Interessenten bei der zuständigen Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Mönchengladbach, Frau Polizeihauptkommissarin Giunta, unter 02161-291465, oder per Email unter personalwerbung.moenchengladbach@polizei.nrw.de .

