POL-MG: Einbrecher auf frischer Tat gestellt: U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Gestern hat die Polizei in Hockstein einen Einbrecher gestellt, der versucht hatte, vor der Polizei zu verstecken. Der festgenommene 29-Jährige steht in dem Verdacht, für eine Serie weiterer Einbrüche in Mönchengladbach verantwortlich zu sein.

Gegen 15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem mutmaßlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Fasanenstraße. Nachdem die Polizisten den Zaun überklettert hatten, stellten sie an dem Gebäude eine eingeworfene Fensterscheibe fest. Sie durchsuchten das Objekt unter Zuhilfenahme von Diensthundführern.

Als zwei Beamte auf ein Garagendach im Innenhof des Hauses kletterten, entdeckten sie den 29-Jährigen, der dort versuchte, sich vor den Polizisten zu verstecken. Sie nahmen den 29-Jährigen fest, der die Tat anschließend einräumte. Über einen Spurentreffer konnte ihm ein weiterer Einbruch im Januar dieses Jahres in Mönchengladbach nachgewiesen werden. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Derzeit besteht der Verdacht, dass der Festgenommene für eine Einbruchsserie von ungefähr 20 weiteren Taten in den Bereichen Odenkirchen und Mülfort als Täter verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

