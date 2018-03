POL-MG: Berauscht zur Anzeigenerstattung

Mönchengladbach (ots) - Als ein 35-jähriger Mönchengladbacher am Donnerstagmorgen die Polizeiwache in Rheydt betrat, fiel den Beamten sofort auf, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann war mit dem Auto zur Wache gekommen, um den Diebstahl seines Portemonnaies, der vor zwei Wochen geschah, anzuzeigen. Auf den wahrscheinlichen Drogenkonsum angesprochen, räumte er ein, am Abend zuvor zwei Joints geraucht und Amphetamin eingenommen zu haben. Einen Drogenvortest lehnte der 35-Jährige ab, weil dieser sowieso positiv ausfallen würde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ha)

