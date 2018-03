POL-MG: Einbruch in Praxis

Mönchengladbach (ots) - Zwischen 18:15 Uhr und 19:20 Uhr sind unbekannte Täter am Mittwoch (28.01.2018) in eine Praxis in einem Ärztehaus auf der Rathenaustraße eingebrochen. Zunächst gelangten die Einbrecher durch eine noch offene Schiebetür in das Haus. Dort begaben sie sich in das erste Obergeschoss, wo sie eine Eingangstür zu den bereits verlassenen Praxisräumen aufhebelten. Es wurde Bargeld gestohlen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161 290 entgegen. (ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 20 20

Fax: 02161/29 20 29

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell