POL-MG: 22-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zu Montag (26.02.2018) hat die Polizei einen 22-jährigen Mönchengladbacher festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im besonders schweren Fall. Gegen 00.40 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung auf der Sternstraße ein silberner BMW aufgefallen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Karmannstraße fuhr und dort zunächst anhielt. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Aachener Straße und dann Waldnieler Straße davon. Dabei wurde er wegen seines schnellen Tempos geblitzt und führ über eine rote Ampel. Der BMW-Fahrer reagierte nicht auf weitere Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete. Es nahmen mehrere Polizeifahrzeuge die Verfolgung des Flüchtigen auf. Dabei stellte sich ihm auf dem Göckelsweg ein Streifenwagen in den Weg. Der Fahrer des BMW fuhr ungebremst auf den Streifenwagen zu. Nur durch ein riskantes Ausweichmanöver der Streifenwagenbesatzung konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Nachdem der Sichtkontakt zu dem flüchtigen Fahrzeug abbrach, konnte der BMW kurze Zeit später verlassen auf der Waldnieler Straße festgestellt werden. Weitere Ermittlungen führten zur Festnahme des in Venn wohnenden 22-Jährigen. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss und war mit einer 20-jährigen Beifahrerin unterwegs gewesen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat keinen gültigen Führerschein und es erhärtete sich der Verdacht, dass er mit falschen Kennzeichen gefahren war, die er vor dem Verlassen des Fahrzeugs abmontiert hatte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (ha)

