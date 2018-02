POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Metzgerei auf der Lindenstraße. Bisher unbekannte Täter brachen ein rückwärtig gelegenes Bürofenster auf. Man gelangte so in die Räumlichkeiten und entwendete eine MAC-Computer. Am Samstagabend, zwischen 16:00 und 21:00 Uhr, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Gartenstraße ein. Es wurde eine Terrassentür aufgebrochen. Alle Räume wurden durchsucht, es wurde Schmuck entwendet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 29 30

Fax: 02161/29 29 39

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell