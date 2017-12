POL-MG: Unbekannter versucht, Frau ins Gebüsch zu ziehen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Eine 26jährige Frau konnte am vergangenen Mittwoch nur durch entschlossene Gegenwehr verhindern, durch einen bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Gebüsch am Zoppenbroichpark gezogen zu werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Mönchengladbacherin war um 18:15 Uhr zu Fuß auf der Bruchstraße in Gehrichtung Brückenstraße unterwegs, als plötzlich ein Mann aus dem Park heraus trat. Er ergriff die 26-Jährige unvermittelt am Arm und versuchte, sie gewaltsam in den Park zu ziehen. Nachdem es der Frau zunächst nicht gelang, sich aus dem Griff des Mannes zu lösen, schlug sie ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann ging zu Boden und die 26-Jährige konnte flüchten. Nachdem sie sich in Sicherheit befunden hatte, informierte sie die Polizei. Diese vermutet derzeit eine sexuell motivierte Tat.

Der bislang noch unbekannte Angreifer wurde als ca. 1.80m großer und etwa 20-30jähriger Mann von normaler Statur und südländischem / arabischem Aussehen beschrieben. Er trug die dunklen und etwa 10 Zentimeter langen Haare nach hinten gegelt. Er hatte dunkle Augen und einen längeren, dichten schwarzen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen kurzen Jacke und einer dunklen Hose. Da er bei dem Übergriff nicht gesprochen hatte, können keine Angaben zu Sprache und / oder Dialekt gemacht werden.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist in dem Bereich des Zoppenbroichparks an dem Abend oder zu einer anderen Zeit ein entsprechender Mann aufgefallen? Wer kann Angaben zu einer männlichen Person machen, die der Täterbeschreibung entspricht und gegebenenfalls eine Verletzung im Gesicht hat?

Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen könnten, bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02161-290.

