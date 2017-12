POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen ist es im Stadtgebiet Mönchengladbach zu vier Wohnungseinbrüchen gekommen.

Am Mittwoch hebelten unbekannte Täter zwischen 14:45 Uhr und 18:20 Uhr die Eingangstür eines Hauses auf der Adolf-Wagner-Straße in Windberg auf. Sie durchwühlten einen Raum im ersten Obergeschoss und entfernten sich anschließend ohne Beute.

Zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr gelangten Einbrecher auf dieselbe Weise in eine Wohnung auf der Rheydter Straße. Hier durchwühlten sie die gesamte Wohnung, stahlen diverse Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Donnerstag machten sich Einbrecher an Häusern in Odenkirchen und Wickrath zu schaffen. Um in den Garten eines Hauses auf der Wiedemannstraße zu gelangen, kletterten sie zunächst über eine Mauer und anschließend auf eine Überdachung. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten alle Räumlichkeiten des Hauses. Mitsamt einer Tasche als Beute flüchteten sie anschließend.

In ein Haus auf der Straße "Untertor" gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen 14:55 Uhr und 16:45 Uhr, indem er ein rückseitig gelegenes Fenster aufhebelte. Vermutlich wurde er jedoch kurz danach durch die zurückkehrenden Hausbewohner überrascht. Diesen kam er noch in der Einfahrt bei seiner Flucht entgegen. Der Einbrecher wurde als etwa 1.70 m großer und ca. 40jähriger Mann von südländischem Aussehen beschrieben. Zur Tatzeit trug er u.a. Jeans und eine Strickmütze.

Hinweise zu Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

