POL-MG: Niederländisch-Deutsche Polizeitagung zum Wohnungseinbruch in Kleve/D

3 weitere Medieninhalte

Darstellung der Spurensicherung auf dem PER-Thementag Wohnungseinbruch am 16.11.2017 Bild-Infos Download

Kleve, Krefeld, Viersen, Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017, haben sich im Euregio Forum in Kleve ca. 130 Bedienstete der deutschen und niederländischen Polizei zu einer ganztägigen Fortbildung mit Erfahrungsaustausch zum Thema Prävention und Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls getroffen. Veranstalter war der Zusammenschluss "Polizeiliche Euregio Rhein-Mars-Nord" (PER), eine Kooperation der Politie Eenheid Limburg, der Koninklijke Marechaussee, der Bundespolizeidirektion St.Augustin und den Kreispolizeibehörden Kleve, Krefeld, Viersen und Mönchengladbach. Es trafen sich Einsatzbeamte und kriminalpolizeiliche Ermittler, die dienstlich mit dem Thema Wohnungseinbruch zu tun haben. Nach Begrüßung durch Herrn G. den Teuling (Koordinator internationale Angelegenheiten) folgten kurze Eröffnungsreden von Mönchengladbachs Polizeipräsident Wiesselmann - das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat aktuell die Geschäftsführung der Kooperation PER- und Frau E. Brekelmans- van Woensel,Stellvertretende Polizeichefin der Polizei Limburg. Danach referierte Prof. Dr. S. Kersting über kriminologisch-wissenschaftliche Forschungsergebnisse des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen zum Deliktsfeld Wohnungseinbruch. Anschließend hatten alle Teilnehmer Gelegenheit in einem rotierenden System insgesamt drei verschiedene Workshops zu besuchen und miteinander über die unterschiedlichen Präventions-und Bekämpfungsstrategien ins Gespräch zu kommen. Im Fokus standen das gegenseitige Kennenlernen und die Vergrößerung des gegenseitigen Verständnisses im Hinblick auf unterschiedliche Organisation, rechtliche Bedingungen und Arbeitsweisen. Die Themen der Workshops waren: Forensische Untersuchung/Spurensicherung, Analyseverfahren beim Wohnungseinbruch, Predictive Policing, Zusammenarbeit von Polizei, Bürgern und Unternehmen, die niederländische Korridorfahndung, Rechtshilfeverfahren und Falldarstellungen aus zurückliegenden und aktuellen Ermittlungskommissionen der Polizei Mönchengladbach und der Polizei Kleve. Die Teilnehmer nutzten die Workshops und Pausen für einen intensiven, gewinnbringenden Austausch. Die Veranstaltung wurde ermöglicht durch das INTERREG-Programm Deutschland - Niederlande und aus Mitteln der Europäischen Union (EU) mitfinanziert.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 20 20

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell