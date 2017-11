POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Sichern Sie ihre Häuser und Wohnungen gegen Einbrecher! Bild-Infos Download

Mönchengladbach (ots) - 1. Zwischen dem vergangenen Mittwochmorgen und Donnerstagabend drang ein Unbekannter in eine Dachgeschosswohnung auf der Urftstraße ein.

Er verschaffte sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und trat die Eingangstüre der betreffenden Wohnung einfach auf. Die Räume wurden durchsucht, nach jetzigem Stand aber nichts gestohlen.

2. Am Donnerstag drang ein Unbekannter zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Elsenpesch in Wickrath ein.

Er hebelte ein Fenster auf und stieg in das Haus. Dort wurden diverse Räume durchsucht und nach jetzigem Stand ein Laptop gestohlen.

3. Ein Unbekannter drang am Donnerstag gegen 18:00 Uhr in ein Reihenhaus auf dem Irisweg ein.

Er kletterte zunächst auf den Balkon in der ersten Etage und hebelte dort ein Fenster auf. Anschließend begann er mit der Durchsuchung des Hauses, wobei er durch einen Nachbarn, der auf die Situation aufmerksam geworden war, gestört wurde und unerkannt fliehen konnte.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über Beobachtungen von verdächtigen Personen und Fahrzeugen, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

