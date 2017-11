POL-MG: Erneut falscher Wasserwerker

Mönchengladbach (ots) - Nachdem, wie bereits berichtet, am Dienstagvormittag eine 95-jährige Seniorin von der Stepgesstraße Opfer eines diebischen angeblichen Wasserwerkers wurde, erhielt ein Unbekannter bereits nachmittags mit der gleichen Masche Zutritt in eine andere Wohnung.

Kurz nach 17:00 Uhr klingelte der Unbekannte bei einer 76-jährigen Frau auf der Brunnenstraße und gab sich als Handwerker der Stadtwerke aus.

Wegen einer Baumaßnahme in der Nähe gäbe es ein Leck in einer Wasserleitung und er müsse nun alle Wasserhähne auf ihre Funktion prüfen, so seine Angaben.

In der Wohnung der Seniorin kam es zu den üblichen Ablenkungsmanövern mit Wasserhahn aufdrehen, Wasser abdrehen....

Die Seniorin berichtet von einer weiteren Person, die plötzlich in ihrer Wohnung war, ohne dass sie diese eingelassen hatte.

Bereits nach wenigen Minuten war die Überprüfung schon erledigt und beide Männer wieder verschwunden.

Dann musste die 76-Jährige aber feststellen, dass ihr Geld aus einer im Schlafzimmer deponierten Kassette gestohlen wurde.

Der angebliche Handwerker wird auf 35 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde Haare und trug eine braune Jacke.

Die Polizei fragt, wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder wer möglicherweise ein weiteres Opfer des bzw. der Männer wurde. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

