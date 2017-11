POL-MG: Ohler - Einbruch auf dem Schroerskamp

Mönchengladbach (ots) - Ein Unbekannter drang am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Schroerskamp in Ohler ein.

Zunächst hebelte er das Gartentor auf, anschließend die Türe des Wintergartens und schließlich noch die eigentliche Terrassentüre des Hauses.

Das Haus wurde durchwühlt und nach jetzigem Stand eine Debitkarte gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

